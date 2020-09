Als es vor einer Woche in einer Wohnung in einem Hochhaus in Kiel-Dietrichsdorf brannte, wurde auch das darüberliegende Zuhause von Annika Sydow unbewohnbar. Das Vermietungsunternehmen ZBVV hat ihr ein Hotelzimmer angeboten. „Völlig ungeeignet“, meint die Mutter eines Säuglings und einer Sechsjährigen.