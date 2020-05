Die Gastro-Szene in Kiel freut sich auf die Wiedereröffnung am kommenden Montag, 18. Mai. Die Hygienevorschriften sind jedoch eine große Herausforderung für die Betriebe. Sie wollen deswegen am Freitag wieder mit der Aktion "Leere Stühle" auf ihre prekäre Lage aufmerksam machen.