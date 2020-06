Grundschulen: So lief der Start in Kiel

Großes Wiedersehen an den Grundschulen: Dort ist nach der Corona-Pause der Unterricht gestartet. Klassenweise versammelten sich die Kinder am Montagmorgen auf den Schulhöfen in Schleswig-Holstein. Der neue Schulalltag läuft diszipliniert, mit bunten Masken, Händewaschen und nur im Klassenverband.