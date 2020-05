In Schleswig-Holsteins Tanzschulen wird wieder getanzt. Unter den Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie hat die ganze Branche gelitten. Seit kurzem hat die Landesregierung die Rückkehr auf das Parkett wieder erlaubt. Doch unter welchen Bedingungen? Ein Besuch in der Tanzschule Gemind in Kiel.