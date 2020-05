Kieler Tierheim macht wieder auf

Kiel

In den neun Wochen gab es zwar kaum Besucher, aber dennoch jede Menge Arbeit für die Mitarbeiter. „Es haben viele nach Hunden und Katzen gefragt, weil sie nun Zeit für ein Tier hatten. Aber das ist keine gute Basis, denn sie müssen ja auch genügend Zeit dafür haben, wenn sich wieder alles normalisiert hat“, sagt Haase. Zudem gab es kaum Möglichkeiten für ein persönliches Kennenlernen mit den Hunden, Katzen und Kleintieren.

Und so beschritt das Tierheim neue Wege, um seinen Schützlingen die Chance auf ein neues Zuhause zu bewahren. „Wir haben Fragebögen entwickelt, die von den Tierpflegern ausgewertet wurden“, sagt sie. Die Mitarbeiter haben dann geschaut, was passt und Einzelberatungstermine an der frischen Luft im Tierheim vereinbart.

Termine für die Erstberatung im Tierheim in Kiel

„Das wollen wir beibehalten, denn es ist viel schöner, wenn mehr Ruhe bei der Beratung ist. Das haben alle als sehr angenehm empfunden“, sagt Haase. Vorher lief die Vermittlung während der Öffnungszeiten, in denen mehrere Menschen auf eine Beratung warten mussten und so eine Unruhe entstand, die sich vor allem bei den Katzen bemerkbar machte, sie zogen sich zurück.

Nun gibt es Termine. „Und wir bitten nun auch die zukünftigen Halter von Katzen und Kleintieren, mindestens eine Nacht über ihre Entscheidung zu schlafen, bevor das Tier mitgenommen wird.“ Bei Hunden dauert die Vermittlung länger.

Überblick über die Tauben in der Stadt Kiel

Positive Entwicklungen gibt es bei zwei Projekten des Tierheims. Während der letzten Wochen wurden die Stadttauben von ehrenamtlichen Mitarbeitern gefüttert, da sie in der Stadt wegen der Schließung der Gastronomie und Geschäfte kaum Essensreste als Nahrung fanden. „Das artgerechte Futter hat den Tauben sehr gutgetan, sie sind gesünder und ihr Kot fester“, sagt Haase.

Das Tierheim habe sich mit dem Füttern auch einen Überblick verschaffen können, an welchen Stellen es wie viele Tauben gibt und nun ein Team von Helfern zusammenstellen können, das bei den geplanten Taubenhäusern künftig einsetzbar ist.

Ebenso soll die Nachbarschaftshilfe „Pfotengeher“, die Hundehaltern in der Corona-Zeit beim Gassigehen helfen, künftig beibehalten werden. „Nicht als Konkurrenz zu den professionellen Gassigehern, sondern als ehrenamtliches Netzwerk für alle Hundehalter, die Hilfe benötigen“, sagt die Leiterin. Krankheit, beruflicher Stress – es gebe unterschiedliche Situationen, in denen sich Tierbesitzer über zuverlässige Unterstützung freuen.

Elternlose Entenküken im Tierheim zu Gast

Momentan sind 20 elternlose Entenküken zu Gast im Tierheim, die von einer Ente mit Federschäden als Ersatzmutti erzogen werden. Die Küken werden nun aufgepäppelt und wieder ausgewildert. Es gibt auch einen ganz besonderen Schützling: ein Gänsesäger-Küken, das eher selten in Tierheimen und Wildtierstationen zu sehen ist. „Mutterlose Einzelküken haben eigentlich keine guten Chancen, bei diesem Küken kam hinzu, dass es schon sehr geschwächt erschien“, sagt die Tierheimleiterin.

Und so starteten die Mitarbeiter die Mission „Patchwork“: Nachdem das Gänsesager-Küken bei den Entenküken zum Mobbingopfer wurde, wurde für den kleinen Schützling „in der Wildtierkabine ein kleines Wasserparadies mit Grasinseln und Handtuchnestern unter Rotlicht gezaubert, kurzer Hand zwei Entenküken aus der Truppe entführt und dort mit eingesetzt“, berichtet Haase. Und das hat funktioniert. Auch sie sollen ausgewildert werden.

Das Tierheim ist ab dem 18. Mai montags von 10 bis 12.30 Uhr, dienstags, donnerstags, freitags und sonnabends von 15 bis 17.30 Uhr geöffnet. Für die Erstberatung werden Termine vereinbart. Das Büro ist montags bis sonnabends von 10 bis 12 Uhr telefonisch (0431/52 54 64) erreichbar.

