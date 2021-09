Friedrich-Junge-Gesamtschule - Nach Corona-Pause wieder in Präsenz: Berufsorientierung in familiärer Atmosphäre in Kiel

Unternehmen und weiterführende Schulen stellen ihr Ausbildungsangebot vor, Jugendliche können sich informieren und Kontakte knüpfen: Die Friedrich-Junge-Gesamtschule im Kieler Stadtteil Schreventeich unterstützt mit der hauseigenen Berufsorientierungsmesse (BOM) den Weg ins Arbeitsleben.