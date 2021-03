Kiel

Seit November 2020 gelten wegen der Geflügelpest auch in Kiel strenge Regeln für Geflügelhalter. Mit einer Vorschrift zur Aufstallung des Geflügels sowie einem Verbot von Vogelausstellungen soll seitdem vermieden werden, dass die Tiere sich bei Wildvögeln mit der Geflügelpest anstecken.

Nach den Ausbrüchen in Gettorf und Kühren müssen sich die Halterinnen und Halter von Geflügel an weitere Einschränkungen gewöhnen. Denn: Das Beobachtungsgebiet umfasst einen Radius von zehn Kilometern um den jeweiligen Seuchenbestand - und damit auch Teile des Kieler Stadtgebiets. Nach Ausbrüchen der Geflügelpest in Gettorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kühren (Kreis Plön) fallen diese in die von den Kreisen festgelegten Beobachtungsgebiete.

Damit schließt es im Gettorfer Fall den gesamten Stadtteil Suchsdorf sowie das westlich der Bundesstraße 503 gelegene Gebiet des Stadtteils Wik und das westlich desOlof-Palme-Damms (B 76) gelegene Gebiet des Stadtteils Ravensberg ein. Das Beobachtungsgebiet zum Ausbruch in Kühren umfasst Teile von Schlüsbek, Rönne und Kroog. In den Gebieten liegen 34 beziehungsweise sieben Geflügelhaltungen.

Ställe nur noch mit Einwegschutzkleidung betreten

Wie die Stadt am Montag mitteilte, dürfen gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Geflügel und Federwild, Eier sowie von Geflügel und Federwild stammende sonstige Erzeugnisse sowie tierische Nebenprodukte von Geflügel weder in einen noch aus einem Bestand verbracht werden.

Zudem müssen die Halterinnen und Halter sicherstellen, dass - unabhängig von der Größe eines Bestands oder einer sonstigen Vogelhaltung - die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Personen nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten werden. Die Schutz- oder Einwegschutzkleidung muss nach Verlassen des Stalles oder sonstigen Standorts des Geflügels unverzüglich abgelegt werden. Die Schutzkleidung muss nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert, Einwegschutzkleidung nach Gebrauch unschädlich beseitigt werden.

Transportfahrzeuge müssen nach jeder Beförderung gereinigt werden

Darüber hinaus müssen Transportfahrzeuge und Behälter, mit denen zum Beispiel gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Geflügel, tierische Nebenprodukte von Geflügel oder Futtermittel befördert worden sind, nach jeder Beförderung gereinigt und desinfiziert werden. Dies gilt auch für Fahrzeuge, mit denen ein Bestand mit gehaltenen Vögeln befahren worden ist.