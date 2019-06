Kiel Kieler Ratsbeschluss - Katzheide bleibt in diesem Sommer zu Aller Einsatz des Vereins „Katzheide Ja!“ sowie des Gaardener Ortsbeirates für eine zwischenzeitliche Wiedereröffnung des seit Herbst 2018 geschlossenen Sommerbades half nichts. Laut Ratsbeschluss bleibt's dabei: Katzheide steht in dieser Saison nicht für Badefreuden zur Verfügung.

Von Jürgen Küppers

Still ruht das Bad. Und das wird in Katzheide definitiv in dieser Saison auch so bleiben. Laut Stadt würde eine zwischenzeitliche Wiedereröffnung schon an der beschädigten Beckenfolie scheitern. In der Saison 2020 soll das dann sanierte Freibad aber wieder öffnen. Quelle: Ulf Dahl