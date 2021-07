Die Umzugskisten sind gepackt. Der Verein zur Förderung der Politischen Bildung in Gaarden, Träger des Stadtteilladens „Li(e)ber Anders“, bereitet sich auf den Auszug am Monatsende aus der Iltisstraße 34 vor. Doch leise wollen die Mitglieder nicht den Schlüssel übergeben.

Von Jennifer Ruske