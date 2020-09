Die Ideen von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, mit denen er den Autoverkehr in Kiel bis 2035 um 40 Prozent reduzieren will, treffen auf Widerspruch. So wehrt sich CDU-Kreischef Tobias von der Heide vor allem gegen die Aussage des OB, dass es für Kämpfers Kurs einen parteiübergreifenden Konsens gebe.