Kiel

Konteradmiral Jan Christian Kaack hatte eigentlich gerade sein Amtszimmer als Befehlshaber der Flotte im Marinekommando in Rostock ordentlich eingeräumt. Im Oktober war der 59-Jährige von einem Nato-Kommando aus Norwegen zurück nach Deutschland gekommen. Als Stellvertreter des Inspekteurs sollte er die Flotte führen. Nachdem am Sonnabend jedoch Inspekteur der Deutschen Marine, Kay Achim Schönbach, nach umstrittenen Äußerungen bei einer Veranstaltung in Indien zurücktreten musste, ist Kaack sofort nachgerückt und führt jetzt die Amtsgeschäfte als Inspekteur.

In Kiel ist der Schnellboot- und Zerstörerfahrer Kaack mehrfach stationiert gewesen. Er war Schiffseinsatzoffizier auf dem Zerstörer „Rommel“ und erster Offizier auf dem Zerstörer „Mölders“. In seiner Dienstzeit hat er die Schnellboote „Wolf“ und „Panther“ sowie die Fregatte „Bayern“ als Kommandant geführt. Nach der Admiralstabsausbildung wechselte er in die 2006 gegründete Einsatzflottille 1 nach Kiel.

Ein „politischer Selbstversuch“ brachte ihn 2012 zum Kern der Kieler SPD

Vor genau zehn Jahren, im August 2012, sorgte Kaack auch außerhalb des Marinestützpunktes Kiel für Schlagzeilen. In einem „politischen Selbstversuch“, wie er selbst damals sagte, warf er im Sommer 2012 bei der SPD in Kiel seinen Hut in das parteiinterne Auswahlverfahren für die damalige Kandidatur zum Oberbürgermeister. Damals war er Chef des Stabes der Einsatzflottille 1. Bei den Genossen in Kiel ist nicht nur seine Vorstellungsrede mit den Schlüsselworten „parteilos, männlich und Soldat“ im Gedächtnis geblieben. Er unterlag aber der Bewerberin Susanne Gaschke. Kaack wird seither eine Nähe zur SPD zugesagt.

Ein Kommandant mit Herz für Kinder

Als Offizier durchbrach Kaack auch gern mal alte Rollenmuster. So war er einer der ersten Kommandanten eines deutschen Kriegsschiffes, die Elternzeit nahmen. In Stützpunkten wie Kiel half er beim Aufbau von Kindertagesstätten wie den „Fördewichteln“.

Kaack ist auch Architekt der militärischen Struktur im Ostseeraum. Unter dem Eindruck der sich anspannenden Sicherheitslage mit Russland knüpfte Kaack enge Kontakte zu den Nato-Nationen sowie den neutralen Partnern Schweden und Finnland. Besonders zur schwedischen Marine in Karlskrona hat er einen kurzen Draht. 2017 lud er als Kommandeur der Einsatzflottille 1 seinen schwedischen Freund und Kommandeur Bengt Lundgren mit einem Flottenverband nach Kiel ein.

Ein Soldat mit vielen Auslandsaufenthalten

Jan Kaack hat auch die Baltic Commanders Conference zusammen mit seinem Vorgänger im Amt als Befehlshaber, Vizeadmiral a.D. Rainer Brinkmann, geprägt. Im Rahmen seiner Offizierslaufbahn war Kaack auch in Frankreich, Belgien und Norwegen sowie zur Ausbildung am Naval War Collage der US Navy in den USA.

„Ich halte Konteradmiral Kaack für die richtige Person auf diesem Posten“, sagte Marco Thiele, Vorsitzender Marine im Bundeswehrverband am Montag. Das letzte Wort hat bei dieser Personalie jedoch die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD).

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Konteradmiral Kaack wandte sich am Montag mit dem ersten Tagesbefehl an die 16 200 Frauen und Männer der Marine. „Wir sind Instrument und Arm unseres Staates. Unsere Uniform ist Symbol dafür. Wir sind uns bewusst, dass sich in unserem Auftreten und Handeln staatliches Selbstverständnis und politischer Wille ausdrückt.“