Kiel

Seyran Papo macht Furore. Der historische Wahlsieg der kurdischen Christdemokratin im vormals tiefroten Wahlkreis Kiel-Ost hat sich in der CDU über Schleswig-Holstein hinaus schnell herumgesprochen. Schon am Tag nach der Wahl ereilte die erfolgreiche Wahlkämpferin ein Anruf aus der nordrhein-westfälischen CDU-Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf. Ob sie im Endspurt des Landtagswahlkampfs in Nordrhein-Westfalen mithelfen könne? Dort wird am kommenden Sonntag gewählt. Es wird absehbar eng für die CDU. Die Partei und ihr Spitzenkandidat Hendrik Wüst brauchen jede Unterstützung. Papo sagte sofort zu.

Seyran Papo unterstützt Deniz Güner in Duisburg-Nord

„Mir war das total wichtig“, berichtet die 34-Jährige. Sie wisse jetzt aus eigener Erfahrung auf dem Kieler Ostufer, dass Direktkandidatinnen und -kandidaten keine Einzelkämpfer, sondern auf Unterstützung angewiesen seien. Nach der Sitzung des Landesausschusses am Mittwochabend in Kiel eilt Papo nach Duisburg.

Dort unterstützt sie den CDU-Kandidaten im Wahlkreis Duisburg-Nord, Deniz Güner. Das passt. Wie das kurdische Flüchtlingskind Papo ein Kind von Kiel-Gaarden ist, ist der türkischstämmige Güner ein Eigengewächs aus Duisburg-Marxloh. Der 43-Jährige ist hier als Spross von Einwanderern geboren und aufgewachsen und lebt bis heute dort. Zudem ist Duisburg bekanntermaßen so etwas wie das Gaarden von Nordrhein-Westfalen: in weiten Teilen ein sozialer Brennpunkt. Auch das Schwerpunktthema der Dolmetscherin in Ermittlungsbehörden, die Sicherheitspolitik, kommt hier an.

Papos Auftrag: Sie soll wie zuvor in Gaarden an Güners Wahlkampfständen gezielt Wählerinnen und Wähler mit Migrationshintergrund ansprechen – im Zweifel in deren Muttersprache. Eine Zielgruppe also, in der es für die CDU in der Vergangenheit nie viel zu gewinnen gab – bis Seyran Papo kam. Von 9 bis 13 Uhr ist der neue Exportschlager der schleswig-holsteinischen CDU für die Wahlkampfstände gebucht.

Von 13 bis 16 tingelt Papo mit Güner durch örtliche Gewerbebetriebe, deren Inhaber oder Betreiber einen Einwanderungshintergrund haben. Danach besuchen beide die alevitische Gemeinde in Duisburg. Am Abend geht es für Papo nach derzeitigem Stand der Planung zurück nach Kiel. „Vielleicht hänge ich aber auch noch einen Tag in Nordrhein-Westfalen dran“, sagt die Kieler Landtagsnovizin gut gelaunt, „wenn die mich noch länger gebrauchen können.“ Um eine Übernachtung in Nordrhein-Westfalen müsste sie sich keine Sorgen machen: Papo hat Familie in Gronau und Freunde in Köln.

Ein Gerücht aus der schleswig-holsteinischen CDU möchte Papo in aller Bescheidenheit nicht bestätigen: Dass es der Bundesvorsitzende Friedrich Merz selbst war, der sie zum Gastspiel in seinem Heimatland ermuntert hat. Sie habe in der Sache nicht nur einen Anruf erhalten, sagt sie nur.