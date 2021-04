Kiel

Das neue U-Boot war nach einer Ausrüstung am Donnerstag bei der Werft TKMS in Kiel zu Wasser gelassen worden und zu einer kurzen Probefahrt auf der Förde ausgelaufen. Dabei kam es an Bord zu einem heftigen Kurzschluss in einer Schaltanlage für die Schiffstechnik.

Polizei kann an Bord ermitteln, weil Schiff noch der Werft gehört

Die Werftbesatzung konnte in einem eingeübten Notfallprogramm das aufgetaucht fahrende U-Boot unter Kontrolle behalten und trotz des Qualms und des Ausfalls eines Teils der Technik langsam zur Werft zurückfahren. Die Wasserschutzpolizei Kiel nahm Ermittlungen auf. „An Bord wurde eine technische Ursache für die Havarie ermittelt“, sagt Matthias Felsch von der Polizeidirektion Kiel. Verfahren wurden nicht eingeleitet, da es weder Verletzte noch Schäden an anderen Fahrzeugen oder eine Gewässerverunreinigung gab.

Bei Kriegsschiffen kann die Polizei nur an Bord ermitteln, wenn das Schiff noch der Werft gehört. Nach Auslieferung sind ausländische Marineschiffe durch ihren diplomatischen Status vor Strafverfolgung geschützt.

Der Schaden der Havarie soll erheblich sein

Die 28-köpfige Besatzung hatte demnach sofort nach dem Kurzschluss in einer Schalttafel alle nötigen Maßnahmen ergriffen. Der verqualmte Bereich wurde evakuiert, Maßnahmen zur Brandbekämpfung eingeleitet. Das 70 Meter lange Boot konnte mit der Hilfe des Schleppers „Robbe“ sowie eines Einsatzbootes in den Kieler Werfthafen zurückkehren. Der Schaden der Havarie soll erheblich sein und kommt für die Werft zum Auftakt der zweiten See-Erprobungsphase höchst ungelegen. Die Fertigstellung der im Februar 2019 getauften „Invincible“ liegt etwas hinter dem Zeitplan. Die Besatzung hatte deshalb sogar auf den Weihnachtsurlaub verzichtet, um eine Probefahrt bei Rügen zu absolvieren.

Nun standen Erprobungen im tiefen Wasser des Skagerraks an. Bis zum Herbst sollten dort Tests und Funktionsnachweise der Anlagen bei mehreren Probefahrten erfolgen. Die Auslieferung war für Frühjahr 2022 geplant. Die Werft ist aber guter Dinge, das Boot nach der Reparatur und Reinigung bald wieder in Fahrt zu bekommen.