Kieler Resolution gegen Antisemitismus

Kiel

Ziel der Initiative ist es, dass die Ratsversammlung das Attentat vom 9. Oktober 2019 in Halle/Saale verurteilt, den Opfern des Anschlages und ihren Angehörigen ihr Mitgefühl ausdrückt und bekennt, fest an der Seite aller jüdischen Mitmenschen zu stehen. Antragsteller sind die Ratsmitglieder Falk Stadelmann ( SPD), Madina Assaeva ( CDU), Jessica Kordouni (Grüne), Stefan Rudau (Linke), Christina Musculus-Stahnke ( FDP), Marcel Schmidt (SSW) und Ove Schröter (Die Fraktion). Sie und ihre Fraktionen wollen „jeglicher Form des Antisemitismus entgegentreten“.

Resolution geht auch an die Adresse der AfD

Die Initiatoren verbinden ihre Resolution mit Aussagen, die unübersehbar an die Adresse der rechtspopulistischen AfD gerichtet sind. „Das Attentat von Halle ist nicht im luftleeren Raum entstanden: Wer Geflüchtete, Andersdenkende, Minderheiten abwertet und ausgrenzt, der verschiebt systematisch und planvoll die Grenzen des Anstands und der Menschlichkeit“, formulieren die Ratsleute. „Die Ratsversammlung verurteilt daher jede menschenverachtende und menschenfeindliche Rhetorik und Erzählung – sie bereiten den Boden für Gewalttaten wie in Halle.“ Mit Bedacht haben die sieben Fraktionen die AfD-Ratsfraktion an ihrer Resolution nicht beteiligt.

Dialog mit der jüdischen Gemeinde

Der Beschluss soll über den Resolutionscharakter hinaus wirken: Die Ratsversammlung will den Stadtpräsidenten darin unterstützen, den Dialog mit den beiden jüdischen Gemeinden in Kiel fortzuführen. Zudem soll die Stadtverwaltung der Ratsversammlung Vorschläge unterbreiten, wie der Schutz der beiden jüdischen Gemeinden in Kiel mit städtischen Maßnahmen verbessert werden kann. Darüber hinaus sollen auch zusätzliche präventive Maßnahmen zur Bekämpfung des Antisemitismus gestärkt und weiter entwickelt werden. Die Vorschläge sollen im Austausch mit beiden jüdischen Gemeinden entwickelt werden.

