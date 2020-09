In Kiel, Lübeck und Flensburg blieben am Dienstagmorgen die Busse der kommunalen Anbietere in den Depots. Grund war ein bundesweiter Warnstreik. Die Gewerkschaft Verdi wertete die Aktion als Erfolg. Was Fahrgäste zur Arbeitsniederlegung sagen und welche Auswirkungen der Streik auf den Verkehr hatte, erfahren Sie im Liveblog.