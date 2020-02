Die jüngsten Nachrichten aus Asien verunsichern auch viele Kreuzfahrtpassagiere. Fünf der 36 in diesem Jahr in Kiel erwarteten Schiffe sind derzeit noch in Südostasien im Einsatz. Die ersten davon drehen vorzeitig ab und kommen zurück nach Europa. Was bedeutet das Coronavirus für den Kieler Hafen?