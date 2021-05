Nach der unkontrollierten Naturzerstörung auf der Baustelle von Möbel Höffner am Westring in Kiel soll die Stadtverwaltung künftig die Einhaltung von Umweltauflagen auf Großbaustellen schärfer überwachen. Dazu soll im Bau- und Umweltdezernat mehr Personal bereitgestellt werden.

Von Michael Kluth