Kiel

Das Freibad Katzheide soll ein Dach bekommen. Noch im Herbst dieses Jahres wird es voraussichtlich zu einem Traglufthallenbad werden. Bei einem Traglufthallenbad wird ein Freibad außerhalb der Sommersaison mit einer Traglufthalle überbaut. So soll auch in Katzheide die Nutzungsdauer verlängert werden.

Dies könnte nicht nur Kiel, sondern auch den angrenzenden Umlandgemeinden zugutekommen – zumal die Laboer Schwimmhalle seit April 2021 geschlossen ist. „Wir sind mitten in der Ausschreibungsphase“, berichtet Frank Löser, Leiter der Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe. Der Plan ist, das Freibad bis zu den Herbstferien offenzulassen. Danach soll die Halle stehen.

Traglufthallenbad Katzheide: Land sagt Fördermittel zu

Im August vergangenen Jahres, als die Idee der Traglufthalle bekannt wurde, sprach Kiels Sportdezernent Gerwin Stöcken von einem „Gemeinschaftswerk von der Region für die Region“, das aber auch bedeute, „dass sich alle an den Kosten beteiligen – möglichst auch das Land“. Dieses habe mittlerweile Fördermittel in Höhe von bis zu 800 000 Euro zugesagt, heißt es aus dem Kieler Presseamt. Was die finanzielle Unterstützung aus den Umlandgemeinden wie Mönkeberg, Heikendorf, Laboe oder Schönkirchen betrifft, sieht es dagegen eher düster aus.

Denn die Gemeinden scheinen den Neubau einer eigenen Halle auf der grünen Wiese in Laboe zu favorisieren. Die Kosten dafür, die im Rahmen einer Standortanalyse veranschlagt wurden, belaufen sich auf etwa 18,4 Millionen Euro. Die Voraussetzung wäre ist aber, dass sich die Umlandgemeinden der Ämter Probstei und Schrevenborn zu einem Zweckverband zusammenschließen, um die Baukosten und später auch die Betriebskosten gemeinsam zu stemmen.

„Wir wollen mit aller Kraft versuchen, den Zweckverband auf die Beine zu stellen“, benennt Laboes Bürgermeister Heiko Voß sein oberstes Ziel. Bis Ende März sollen die Gemeinden der beiden Ämter sich entschieden haben. Ausschlaggebend dabei seien vor allem die Nachbargemeinden. Voß rechnet mit zwei Jahren Bauzeit und einem jährlichen Defizit von einer Million Euro für die neue Schwimmhalle. Laboe sei bereit, davon 300 000 Euro zu tragen. 110 000 Euro wolle Schönberg beisteuern, so Voß.

Badespaß im Traglufthallenbad: So könnte es bald auch in Kiel aussehen. Bei einer Traglufthallenbad wird ein Freibad außerhalb der Sommersaison mit einer Traglufthalle überbaut. Die Einrichtungen des Freibads können weiter genutzt werden. Quelle: Carsten Koall/dpa (Symbolbild)

In Schönkirchen gibt es noch kein Votum. „Das muss die Gemeindevertretung entscheiden“, wo das Thema im März auf der Tagesordnung stehe, sagt Bürgermeister Gerd Radisch, der bis jetzt auch noch nichts vonseiten der Stadt Kiel gehört hat. Allerdings wurden ihm gerade die Zeiten im Hörnbad gekündigt und der Neubau „wird noch ein paar Jahre dauern, bis es realisiert ist“, so Radisch. „Wir sind aber daran interessiert, dass unsere Kinder schwimmen lernen.“ Hildegard Mersmann, Bürgermeisterin in Mönkeberg, möchte sich aufgrund der laufenden Gespräche gar nicht dazu äußern.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es sieht also so aus, als ob Kiel ohne das Umland planen muss. Löser geht inzwischen von Kosten zwischen 600 000 und 900 000 Euro für die Traglufthalle aus. Somit könnten die Gelder vom Land sogar reichen. Bereits 2019 sei bei der aufwendigen Sanierung des Freibades die Idee von einer Traglufthalle aufgekommen. Die Überdachung der zwei 50-Meter-Bahnen und sechs 25-Meter-Bahnen diene „als Übergangslösung deutlich der Entlastung des Hörnbades, um mehr Schwimmzeiten anzubieten“, so Löser.

Freibad Katzheide: Aufbau der Traglufthalle würde nur zwei Tage dauern

Der Aufbau der Halle sei innerhalb von zwei Tagen erledigt. Die verschiedenen Anschlüsse wie für den Strom und die Lüftung seien schon bei der Sanierung vorbereitet worden. Nur die Vorrichtung für die Verankerung fehle noch, da diese vom System abhängig sei. Es scheint also so, dass Kiel im Herbst vermutlich seine Traglufthalle bekommt und das Umland ein neues Bad auf der grünen Wiese plant.