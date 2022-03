Nach dem Sturm im Februar: Baumarbeiten in Kiel dauern an

Kiel

Viel Arbeit für das Kieler Grünflächenamt: Am Dienstag, 15. März, werden im Düsternbrooker Weg nicht mehr standfeste Bäume gefällt. Dafür muss der Straßenabschnitt zwischen Lindenallee und dem Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) von 9 bis 15 Uhr immer mal wieder für einige Minuten voll gesperrt werden, teilte die städtische Pressestelle mit. Es wird darum gebeten, den Bereich im genannten Zeitraum weiträumig zu umfahren.

Die Baumarbeiten seien notwendig, um Sturmschäden zu beseitigen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde sind weiterhin damit beschäftigt, umgewehte Bäume an Straßen und Wegen sowie in Grün- und Parkanlagen aufzuarbeiten. „Wo immer es möglich ist, verbleibt das Totholz im Ökosystem des Waldes und dient zahlreichen Tieren und Pflanzen als Lebensraum“, heißt es in einer Pressemitteilung der Landeshauptstadt.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die Stadt Kiel wurde im Februar von drei schweren Stürmen in kurzen Abständen getroffen. Allein das Orkantief „Zeynep“ hatte vor rund drei Wochen zu mehr als 500 Einsätzen der Feuerwehren in und um Kiel in nur einer Nacht geführt. Am Kieler Leuchtturm wurden Windgeschwindigkeiten von rund 140 Stundenkilometern gemessen. Die Folgen: viele umgestürzte Bäume, lose Äste und Fassadenteile – Auswirkungen, die die Stadt noch länger beschäftigen werden.