Es gibt Dinge, die muss man einfach hinnehmen. Beispielsweise eine Bombe, die so scharf ist, dass sie nur gesprengt werden kann. An den Folgen der kontrollieren Sprengung, die im vergangenen Herbst in Kiel für Aufsehen gesorgt hat, trägt der Minigolfclub Olympia in Gaarden noch immer schwer.