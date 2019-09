Kiel

Der Geruch von verbranntem Holz liegt noch immer in der Luft, Ruß klebt auf Flaschen und Gläsern. Die Hitze des Feuers hat an der Bar des Sandhafens in Kiel sichtbar Spuren hinterlassen. Die umweltfreundlichen Bio-Strohhalme sind zu einem Klumpen zusammengeschmolzen, der leichte Ähnlichkeit mit einer geballten...