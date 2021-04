Kiel

„Am Montag und Dienstag lief es richtig gut an, wir mussten sogar einige Gäste wegschicken.“ Über die Resonanz der ersten Öffnungstage kann sich Manja Homberg nicht beschweren. „Die Menschen haben Lust auf Restaurantbesuche, sie wollen wieder raus.“ Allerdings muss die Betriebsleiterin des Wirtshauses auch eingestehen, dass diese Euphorie stark wetterabhängig ist. Während zu Beginn der Woche noch frühlingshafte Atmosphäre herrschte, wechselten sich ab Mittwoch Sonne und Wolken teilweise im Minutentakt ab. Die Temperaturen fielen, Wind kam auf. Entsprechend leer waren die Plätze der Außengastronomie. „Die Wetterprognose sah besser als“, sagt Homberg. Das Wirtshaus hatte zunächst mit einer Wiedereröffnung gezögert - zum Start der Lockerung am 12. April blieb der Betrieb zunächst geschlossen. Ursprünglich hatte das bayerische Restaurant geplant, erst aufzumachen, wenn auch Innen-Gastronomie wieder erlaubt ist.

Doch da für die Woche gutes Wetter angesagt war, entschieden sich Hombach und Restaurant-Betreiber Stefan zu Putlitz um und eröffneten am Montag. Allerdings mit einer kleineren Karte als sonst – und mit der Option, tageweise wieder zu schließen, falls das Wetter nicht mitspielt. „Es lohnt sich nicht, hier mit acht Mitarbeitern zu stehen, wenn keine Gäste kommen.“ Obwohl seit Mittwoch weniger los war, bereut Manja Hombach nicht, dass das Wirtshaus wieder aufgemacht hat. „Es ist keine Gelddruckmaschine, aber darum geht es auch nicht. Wir wollen ein Signal an unsere Mitarbeiter und Besucher setzen und sind froh, wieder arbeiten zu können. Und es ist toll, die Stammgäste wiederzusehen.“

Zuspruch der Gäste als Bestätigung

Mit diesen Worten spricht die Gastronomin vielen ihrer Kollegen aus der Seele – auch Jens Lause. Der 52-Jährige betreibt den „Alten Mann“ am Schifffahrtsmuseum. „Wir bekommen von vielen Gästen die Rückmeldungen, wie schön es ist, dass wir wieder da sind.“ Diese Bestätigung sei es wert, wieder geöffnet zu haben. Die Entscheidung, ob es mit der Außengastronomie wieder losgehen soll, hat sich auch Lause nicht leicht gemacht. Bei der Bewertung hat er drei Kriterien einbezogen: Inzidenzwert, Wetter, Wirtschaftlichkeit. „Das ist das Bermudadreieck, in dem wir uns bewegen und versuchen, nicht unterzugehen“, erklärt er und faltet symbolisch seine Hände zu einem Dreieck. Soll heißen: Sobald einer der Faktoren nicht mitspielt – Infektionszahlen steigen, es stürmt und regnet, oder es sich zeigt, dass die Kosten durch die Öffnung höher sind als die Einnahmen - müsste der "Alte Mann" wieder schließen. „Wir fahren mit halber Kraft voraus, weil wir nicht wissen, wie lange wir noch geöffnet haben.“ Daher gibt es wie im Wirtshaus noch nicht das komplette Speiseangebot von der Karte, sondern täglich wechselnde Gerichte.

Auch im Sandhafen läuft der Betrieb noch mit angezogener Handbremse. Die Strandbar an der Kiellinie hat aktuell nur von Freitag bis Sonntag geöffnet – das allerdings mit viel Erfolg und ausgelasteten Plätzen. Dennoch sagt Betreiber Tim Bielinski: „Wir haben noch etwas Respekt, alles wieder hochzufahren.“ Schließlich sei unklar, ob Kiel nicht doch irgendwann den Inzidenzwert von 100 überschreitet und die Gastronomie wieder schließen muss. Außerdem sei das Wetter noch zu wechselhaft. „Wir wollen keine Lebensmittel wegschmeißen. Deshalb sind die Lager nicht so voll wie sonst.“ Andere Gastronomien - beispielsweise das "Längengrad" - verzichten noch auf eine Öffnung, da das Wetter zu unbeständig ist.

Andere Restaurants in Kiel sind im vollen Betrieb

Doch es gibt auch Restaurants, die von null auf hundert hochgefahren haben – so gut es zumindest geht. So hat das "Cotidiano" an der Kiellinie zu den erlaubten Zeiten geöffnet und bietet auch sämtliche Speisen von der Karte an, wenn das möglich ist. „Einige Lieferanten haben Schwierigkeiten, alle Waren zu liefern“, sagt Restaurant-Leiter Safa Esfandiar. So gibt es momentan noch kein Rindfleisch. Das hält die Besucher aber nicht davon ab, in die erst im November – drei Tage vor dem Lockdown – eröffnete Gastronomie zu kommen. „Der Start lief unter den Corona-Umständen sehr gut, wir sind zufrieden“, so Esfandiar. Gerade bei Sonnenschein bilden sich vor dem ehemaligen "Louf" längere Schlangen. Viele Gäste kommen spontan, da sie an der Kiellinie spazieren gehen.

Und auch das "Cup&Cino" am Bootshafen zieht eine positive Bilanz – nicht nur, weil die Gäste wieder kommen und viele Plätze belegt sind. „Wir haben uns gefreut, dass wir endlich loslegen können“, sagt Diana Seiffert. „Es macht richtig Spaß und es ist schön, wieder mit den Kollegen zu arbeiten.“ Das Restaurant hat den Lockdown für Umbauarbeiten genutzt. So wurden im Inneren der Tresen ausgetauscht und neue Fliesen gelegt. Die größte Änderung ist aber ein Anbau, der so offen gestaltet ist, dass er als Außenfläche durchgeht. Dort sitzen die Besucher trocken und windgeschützt – ein wahres Faustpfand in einem April, der wettertechnisch macht, was er will.