"Hochzeitssuite" in der Klinik

Kiel

"Wir verlegen die Familie Frank jetzt in die Hochzeitssuite", hatte die leitende Hebamme Jessica Mustin am Donnerstag scherzhaft kurz nach der Hochzeit gesagt. Und so kam es dann auch. "Ich durfte die Nacht auch hier im Krankenhaus verbringen", berichtet Benjamin Frank. Die Hochzeitsnacht verlief allerdings anders, als man sich so wünscht: "Denn der Kleine musste alle zwei Stunden an die Brust", bedauert der Bräutigam.

Schon vorher lief nichts nach Plan. Sohn Mikael "sabotierte" die Hochzeit im Kieler Standesamt. Der Blondschopf kam überraschend einen Monat zu früh auf die Welt. Genau an dem Tag, an dem die Eltern heiraten wollten. Die Hebammen organisierten spontan eine Trauung im Kreißsaal mit Standesamtsleiter Nils-Helge Reinert.

Fest am Abend ohne Braut und Sohn

So feierte die Familie am 5. Dezember zugleich Geburt und Hochzeit. „Das Fest fand später leider ohne Frau und Sohn statt, es war trotzdem eine nette Runde im Familienkreis.

Alle hatten natürlich Verständnis, dass die beiden nicht da sein konnten", berichtet der Bräutigam, der nun so viel Zeit wie möglich mit seiner kleinen Familie verbringen möchte. Andererseit muss er der Verwandtschaft gerecht werden, die extra zur Hochzeit nach Schleswig-Holstein gereist ist. Ein Spagat.

Immherin geht es dem Kleinen "ganz gut soweit. Er schläft und lächelt", sagt der stolze Vater des Frühchens. Und das ist doch das Wichtigste.

Im Sommer soll die Feier im Kleid nachgeholt werden

Dass die Trauung nicht wie geplant, dafür aber spekatukulär im Kreißsaal stattfand, berührte nicht nur die Familienangehörigen, sondern auch den Standesbeamten, Hebammen und Ärzte. Nur die Braut zeigte sich nach der Hochzeit etwas nüchtern. Die Winterhochzeit sei ohnehin nicht ihr Wunsch gewesen und nur der Schwangerschaft geschuldet.

Sie habe sich ein Hochzeitsfest im Freien und im weißen Brautkleid gewünscht. Das möchte sie im Sommer nachholen. Mal sehen, ob der Kleine die Pläne nochmal so beeindruckend durchkreuzt.

