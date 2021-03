Die „Anlaufstelle Nachbarschaft“ (Anna), kam in der NDR-Talkshow vor Weihnachten richtig groß raus. Die Leiterin der Suchsdorfer „Anna“, Tanja Maury-Butenschön, durfte in der NDR-Spendenaktion „Hand in Hand für Norddeutschland“ kräftig die Werbetrommel für das Kieler Projekt rühren.