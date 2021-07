Kiel

„Zu 95 Prozent finden wir einvernehmliche Lösungen“, berichtet Volker Maly, der seit zehn Jahren ehrenamtlich als Schiedsmann arbeitet. Die Gesellschaft habe sich im Laufe der Jahrzehnte verändert, hat der ehemalige Pastor mit psychologischer Ausbildung festgestellt. „Früher ging man zum Nachbarn rüber, wenn der Sohnemann Äpfel geklaut hat und hat das Problem sofort angesprochen. Heute hat fast jeder eine Rechtsschutzversicherung, und jeder will natürlich auch Recht behalten.“

Angestaute Emotionen sind meist die Ursache

Das habe zu einer Flut von Klagen geführt, obwohl die Nachbarschaftsprobleme als solche meistens relativ einfach zu lösen wären. Denn hinter den Konflikten stecke meist etwas anderes, weiß der erfahrene Konfliktlöser, der auch weitere fünf Jahre sein Amt für die Suchsdorfer ausüben wird: „Da haben sich im Laufe der Zeit Emotionen aufgestaut. Der eine Nachbar fühlt sich vom anderen nicht gehört oder übergangen, und beide fühlen sich im Recht.“

Am häufigsten verhandelt Maly tatsächlich die Fälle, in denen Bäume oder Büsche über die Grundstücksgrenze wachsen. „Es geht um Verschattungen des Grundstücks oder um das Beschneiden der Bäume.“ Aber auch wenn auf der Grundstücksgrenze ein Zaun oder ein Schuppen geplant sei, führe dies zu Konflikten, berichtet der 78-Jährige, der pro Jahr etwa sieben bis acht Fälle schlichtet. Dazu kommen zehn bis 15 „Tür- und Angelfälle“, bei denen ein ausführliches Gespräch ausreiche und es gar nicht erst zum Schieds- oder Gerichtsverfahren komme.

Wichtig ist der gesunde Menschenverstand

Auch Tiere können die Ursache für so manchen Konflikt sein: Etwa die Katze, die regelmäßig auf dem Autodach des Nachbarn das Mittagsschläfchen hält und hässliche Kratzer hinterlässt, das Hundebellen und neuerdings auch das Krähen der Hähne, die im dicht besiedelten Wohngebiet den Nachbarn schlaflose Nächte bescheren. Auch wenn es um Beleidigung, üble Nachrede oder sogar Körperverletzung geht, kann das Schiedsverfahren vom Gericht angeordnet werden. So werde bei Beleidigungen festgehalten, dass sich der Aggressor entschuldigen und schriftlich zusichern muss, die Aussage nicht mehr zu wiederholen, erläutert der ehemalige Pastor. „Schiedsleute müssen über einen gesunden Menschenverstand und viel Einfühlungsvermögen verfügen. Sie sind immer neutral und müssen fair vermitteln können.“

Schlichten statt richten: Schiedsleute in Kiel Schiedsfrauen und –männer arbeiten als vorgerichtliche Schlichterinnen und Schlichter neutral und ehrenamtlich. Die geschulten Bürgerinnen und Bürger aus der Nachbarschaft werden vom Stadtparlament gewählt und vom Amtsgericht Kiel vereidigt. Die Schiedsperson ist „siegelführend“ und bekleidet damit ein öffentliches Amt. In Kiel kümmern sich in den Bezirken insgesamt 14 Schiedsleute um die Verfahren. Sie sind nach Stadtteilen geordnet auf der Homepage der Stadtverwaltung aufgeführt.

Und was rät der Schiedsmann, um Streitigkeiten am Gartenzaun gar nicht erst eskalieren zu lassen? „Bei allen Bauvorhaben und Anpflanzungen sollte man vorher mit dem Nachbarn sprechen, denn niemand will gerne vor vollendete Tatsachen gestellt werden.“ Bei einer Einladung zum Grillen oder zum Kaffee lasse sich vieles entschärfen, das ansonsten leider häufig in belastende Verfahren münde. Dabei erinnert Volker Maly die Streithähne gerne daran, dass das Schiedsverfahren deutlich unter 100 Euro koste. Ein Gerichtsverfahren dagegen könne sehr viel teurer werden.