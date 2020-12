Jetzt ist es amtlich: Die Stadt Kiel ist offiziell mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Großstädte ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung nahm Oberbürgermeister Ulf Kämpfer bei der Preisverleihung am Freitagabend virtuell in seinem Amtszimmer im Rathaus entgegen.