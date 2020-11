Bevor sich die Kinder der 2a Spaghetti mit Tomatensauce holen dürfen, heißt es, auf der rechten Seite des Gangs warten. Eine andere Klasse ist mit dem Händewaschen dran. Abstand, Maskenpflicht: In der Nachmittagsbetreuung der Kieler Grundschule Russee ist durch die Corona-Pandemie einiges anders.

So geht es spielerisch durch die Krise

Nachmittagsbetreuung - So geht es spielerisch durch die Krise

Nachmittagsbetreuung - So geht es spielerisch durch die Krise

Von Jördis Merle Früchtenicht