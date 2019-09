Im Boxring zur Nacht der Wissenschaft

Kiel

Vor allem geistige Stärke und Fitness haben die drei jungen Teams in den Räumlichkeiten der Förde Sparkasse bewiesen. Zur Nacht der Wissenschaft trafen die unterschiedlichen Schuldelegationen dort im Ring aufeinander. Mit dabei: Das Gymnasiums Kronwerk aus Rendsburg (in roten T-Shirts), die Peter-Ustinov-Schule aus Eckernförde (grüne Shirts) und das gemeinsame Preezter Team des Friedrich-Schiller-Gymnasiums sowie der Theodor-Heuss- Gemeinschaftsschule (in blau gekleidet), welches am Ende auch die Nase vorn hatte.

Nacht der Wissenschaft ist überall in Europa

Die Nacht der Wissenschaft ist Teil der European Researchers' Night, die jedes Jahr zeitgleich in über 300 Städten und in mehr als 25 Ländern veranstaltet wird. In Eckernförde, Plön, Preetz, Rendsburg und im Citti-Park Kiel bietet die Nacht der Wissenschaft, die bereits bei Tage beginnt, insgesamt mehr als 150 Aktionen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

So kann man sich im Außenbereich des Citti-Parks etwa zum Thema E-Mobilität im Verkehr sowie zur Mobilität im Alter informieren. Bei der Science-Olympiade stellen sich die Forscher von morgen unterschiedlichen Experimenten und im Fahrsimulator können die Besucher ihre Koordinationsfähigkeiten überprüfen.

Natürlich darf auch die Abschlussparty nicht fehlen – in der Hansastraße gilt ab 23 Uhr die Devise: Und alles macht nichts, wenn wir tanzen!

