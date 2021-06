Kiel

In Fahrtrichtung Norden wurde am Mittwoch eine Fahrspur, die unmittelbar vor dem Werftstraßen-Kreisel beginnt, gesperrt. Grund ist die neue Asphaltierung des dortigen Radwegs. Die Folge waren in den vergangenen Tagen lange Staus. Betroffen waren auch die Busse der KVG, die ebenfalls feststeckten. Die Sperrung erstreckt sich bis hinter die Kreuzung Karlstal zur alten Zufahrt zum Postzentrum. Die Sperrung für die Arbeiten begann auf der Gablenzstraße bereits hinter der Ampel Anni-Wadle-Weg beim Freizeitbad an der Hörn. Die Bauarbeiten sind aber von kurzer Dauer: Bereits am heutigen Freitag soll die Sperrung wieder abgebaut werden.

Alternative zum Theodor-Heuss-Ring

Die Gablenzbrücke ist für viele Autofahrer von den Werften eine willkommene Alternative zum vielbefahrenen Theodor-Heuss-Ring. Seit die Stadt an der Kreuzung zum Sophienblatt das Linksabbiegen von der Gablenzstraße Richtung Waldwiesenkreisel wieder erlaubt hat, nutzen diesen Weg wieder viele Autofahrer, die von Gaarden aus aufs Westufer wollen.

Darüber hinaus wird auch am Übergang von der Gablenzbrücke zum Baugebiet an der Hörn viel gearbeitet. Die Straßen an der Hörn sind für den Bauverkehr und mehrere Bauprojekte mit Absperrungen versehen. So wurde eine Baustraße zur Anbindung des Bauverkehrs von der Adolf-Westphal-Straße eingerichtet. Sie führt den Verkehr unter der Gablenzbrücke hindurch zu den Baufeldern am Willy-Brand-Ufer. Außerdem gibt es dort für die zahlreichen Baustellen Absperrungen auf Geh- und Radwegen.

Von Behling Frank