Kiel

Krohn, 30 Jahre alt, arbeitet seit rund drei Monaten für die Welthungerhilfe in Goma, nur 20 Kilometer von dem Vulkan entfernt. Den Ausbruch hört er an dem Abend nicht. Aber er sieht ihn.

Der Himmel über Goma färbt sich feuerrot

Der Himmel über Goma färbt sich feuerrot. „Das wirkte schon sehr bedrohlich“, sagt er. An diesem Abend hat er große Angst, auch weil die Lage unklar ist. Was war genau geschehen? Wohin fließt die Lava? Droht Goma gar von einem Lavastrom erfasst zu werden? Krohn ist mit diesen Fragen immerhin nicht alleine. Mitarbeitende von der Welthungerhilfe und anderen Organisationen beschaffen Informationen, die Vereinten Nationen (UN) fliegen mit einem Helikopter über den Vulkan. Dann eine vorsichtige Entwarnung: Der Lavastrom ist kurz vor der Stadtgrenze zum Stehen gekommen.

In der Luft liegt ein intensiver Schwefelgeruch

Trotzdem ist es eine unwirkliche, bedrohliche Situation in Goma. Als „angespannt und panisch“ beschreibt Krohn die Atmosphäre in der Nacht des Vulkanausbruchs. In der Luft liegt ein intensiver Schwefelgeruch, viele Menschen packen das Nötigste zusammen, verlassen ihre Häuser, versuchen über die anliegende Grenze nach Ruanda zu gelangen. Die Überlebensangst führt dazu, dass Kinder ihre Eltern auf den Straßen verlieren. Rund 170 Kinder haben ihre Familien immer noch nicht wiedergefunden, berichtet Krohn.

Aus Angst vor Erdbeben raus aus der Wohnung

Und er selbst? Versucht ruhig zu bleiben. Als um Mitternacht die ersten starken Erdbeben einsetzen, verlässt Krohn seine Wohnung im zweiten Stock. Aus Angst, dass das Haus einstürzt. Die Nacht verbringt er im Auto, genauso wie die darauf folgende Nacht. Danach zieht er um in einen Bürocontainer in Goma, in dem er auch arbeitet. Denn Goma erschüttern nach wie vor teilweise schwere Erdbeben. Teilweise mehr als 100 pro Tag. Ein feiner Aschestaub rieselt vom Himmel und bedeckt Autos, Häuser. Die Gegend kommt nicht zur Ruhe. 40 Menschen werden vermisst, rund 20 000 sind obdachlos geworden. Viele fürchten sich, haben noch den Vulkanausbruch von 2002 vor dem inneren Auge, als die Lava den Ostteil der Großstadt zerstörte und 250 Menschen starben.

Noch ist die Gefahr nicht gebannt

Zurück zur aktuellen Katastrophe. Einige Tage nach dem Vulkanausbruch muss Krohn sein Haus verlassen, wohnt jetzt in einem Hotel im Nachbarland Ruanda. Denn die Gefahr vor einem zweiten Vulkanausbruch wird als hoch eingeschätzt. Mittlerweile haben auch die Behörden in der Demokratischen Republik Kongo eine Teil-Räumung von Goma angeordnet. Wie geht es jetzt weiter? Es bleibt unklar, unüberschaubar. Krohn fühlt sich mittlerweile wieder relativ sicher, auch wenn er in Ruanda ebenfalls schwere Erdbeben spürt. In einer Woche will er wieder in den Kongo, um zu helfen – wenn es möglich ist. Denn über allem schwebt der Nyiragongo und die Angst, dass der Vulkan erneut Lava spuckt.