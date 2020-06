Kiel

Das 125 Meter lange Schiff gehört zu den ersten Kreuzfahrern mit dem markanten X-Bug. Der von der norwegischen Ulstein-Werft 2001 bis 2005 entwickelte Bug soll bei hohen Wellen bessere Stabilität bieten.

Der Ulstein X-Bug ist außerdem ein Vorschiff ohne Bugwulst, deren Steven sich wie ein Rammbug alter Kriegsschiffe oberhalb der Wasserlinie nach hinten zieht. Dadurch hat das Schiff beim Eintauchen in große Wellen mehr Auftrieb. Entworfen wurde dieser Bug einst für Bohrinselvesorgungsschiffe in der Nordsee.

Passagiere werden vorerst nicht an Bord gehen

Die „ National Geographic Endurance“ soll in Kiel Crewmitglieder ausschiffen, die nach der Kontrolle durch die Bundespolizei in ihre Heimatländer weiterreisen. Passagiere werden vorerst nicht an Bord kommen.

Eigentlich sollte das Schiff seit dem 2. April im Nordmeer für die Reederei Lindblad Expeditions auf Kreuzfahrt sein. Doch Corona machte diese Reisen unmöglich. Um die erste Crew jetzt ablösen zu können, kam das Schiff aus Norwegen nach Kiel.

Ab September sind Reisen in die Arktis geplant

Vor Skagen übernahm die „ National Geographic Endurance“ noch Crewmitglieder des dort ankernden Kreuzfahrers „ National Geographic Explorer“, die ebenfalls in Kiel an Land kommen.

Wann erstmals Passagiere an Bord des Neubaus kommen, ist unklar. Erst ab September hat die Reederei wieder Reisen in die Arktis geplant.

Zielgruppe sind besonders Amerikaner und Kanadier. Zielgebiete der Kreuzfahrten sind vornehmlich entlegene Regionen der Arktis und Antarktis.

Schiff wird mit zwei Elektromotoren angetrieben

Das in Norwegen gebaute Schiff kann für Expeditionsreisen bis zu 126 Passagiere in 69 Kabinen mitnehmen. Entworfen hat das Design die Hamburger Firma Partnership Design, die auch für AIDA arbeitet.

Das von zwei Elektromotoren angetriebene Schiff bekommt noch ein Schwesterschiff. Benannt sind die Schiffe nach den Forschungsschiffen der großen Entdecker Ernest Shackleton und James Cook.

