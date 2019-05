Kiel

Vor der Kanalpassage am Donnerstag hat Verbandskommandeur Peter Krogh von der dänischen Marine eine Ruhepause für die Nacht in der Kieler Förde angeordnet. Deshalb gingen die sieben Einheiten Mittwochabend vor Holtenau vor Anker.

Donnerstag wird der Kanal passiert

Der Verband wird angeführt von der dänischen Fregatte "Thetis". Weiterhin gehören die Minenabwehreinheiten "Hinnoy", " Dillingen", "Ramsey", "Bellis", " Zierikzee" sowie die Drohnen "MSF1" und "MSD6" mit zusammen rund 200 Soldaten aus Deutschland, Dänemark, Belgien, Großbritannien, Norwegen und den Niederlanden zu dem Verband.

Die sieben Einheiten bilden einen der der vier maritimen Krisenreaktionsverbände der Nato. Diese Einheiten sind voll ausgerüstet und in der Lage zur kurzfristigen Verlegung in ein Krisengebiet.

Im Juni kehrt der Verband nach Kiel zurück

Die sieben Einheiten haben in der Ostsee an dem Manöver "Open Spirit" teilgenommen. Vor den nächsten Manöver stehen jetzt zwei Wochen mit Übungen in der Nordsee auf dem Programm. Dabei soll Bremerhaven besucht werden.

Am 6. Juni werden die Einheiten dann in Kiel für ein neues Manöver in der Ostsee zurückerwartet. Die deutsche Marine ist mit dem Minenjäger " Dillingen" vom 3. Minensuchgeschwader aus Kiel beteiligt.