„Wir wollen uns als Nautischer Verein zu Kiel deshalb auch stärker positionieren“, sagte Hans-Hermann Lückert, der Vorsitzende der maritimen Vertretung in Kiel.

Obwohl die Pandemie dem Verein einige Striche durch die Jahresplanung gemacht hat, konnte die Jahresversammlung fast wie geplant stattfinden.

Sitzung unter Corona-Bedingungen

Vereinsmitglied Axel Mutzeck von der Firma Unterwasserkrause hatte für die Räumlichkeit eine Idee. Er konnte die Arbeitsgemeinschaft Entmagnetisierungsanlage überreden, den großen Hubschrauberhangar des ehemaligen Marinefliegergeschwaders in Holtenau zur Verfügung zu stellen.

„Es war nicht einfach, eine Location für die Versammlung zu finden, die alle Corona-Auflagen erfüllt“, so Lückert. Der gewaltige Hubschrauberhangar aber machte es möglich.

Maritimes Sprachrohr

„Der Nautische Verein ist das maritime Sprachrohr der Landeshauptstadt“, würdigte Stadtpräsident Hans-Werner Tovar in seinem Grußwort zur Eröffnung der Versammlung. Er freue sich immer über die Anregungen aus den Reihen des Vereins, der im September vergangenen Jahres sein 150-jähriges Jubiläum feierte.

In den kommenden Monaten soll ein besonderer Schwerpunkt auf das vertagte Kanaljubiläum gelegt werden. Die Feiern zum 125. Jahrestag der Eröffnung des Nord-Ostsee-Kanals waren, wie berichtet, vom Juni 2020 auf den Juni 2021 verlegt worden. „Wir wollen da einiges auf die Beine stellen“, kündigte Ingrid Lietzow, Vorsitzende des Vereins Maritimes Viertel Kiel, am Rande der Versammlung an.

Im Fokus der Vereinsarbeit soll die Unterstützung der Stadt bei Themen und Diskussionen rund um den Hafen und die maritime Wirtschaft stehen. Man habe dafür auch den nötigen Sachverstand zu bieten, so Lückert.

Themen der Region anpacken

Gerade mit Blick auf die Situation am Nord-Ostsee-Kanal gebe es viel Arbeit. Die Wasserstraße ist nicht nur für den Verkehr wichtig, sie schafft auch viele Arbeitsplätze in der Region. Weiterer Schwerpunkt ist der Kieler Hafen.

Die Auswirkungen der Pandemie durch den Wegfall eines Teils der Kreuzfahrt und Fähranläufe ist nur eine Sache. „Wir müssen nach vorne schauen und sehen, was sich auch an Chancen durch die Pandemie bietet“, so Lückert.

Diese aktuellen Fragen sollen auch in den kommenden Veranstaltungen angesprochen werden. Dazu gehören auch klimafreundliche Antriebe. „Hier haben wir im Herbst auch einen Vortrag in Vorbereitung“, so Lückert.

Auch Jachten im Blick

Beim Blick in die Zukunft regte Prof. Uwe Jenisch die Prüfung von Jachtpoints an – eine Möglichkeit, Kiel für Eigner von großen Jachten als Anlaufhafen attraktiver zu machen.

Der Bau von Liegeplätzen wäre im Zuge der Neugestaltung von Uferanlagen am Holtenauer MFG-5-Gelände und an der Kiellinie möglich. Großes Interesse hat der Verein an der SFK und der neuen Flotte an Hafenfähren. Die Reederei SFK will dafür die „Gaarden“ vorstellen.

Als Signal an die Hafenwirtschaft ist die Wahl von Timo Rosenberg in den Beirat des Vereins zu werten. Rosenberg ist Marketingleiter beim Seehafen Kiel. Damit ist die stadteigene Hafengesellschaft auch im Verein stärker als zuvor eingebunden.

Bei der Versammlung wurde auch der Vorstand um Hans-Hermann Lückert mit Ingo Berger, Gerald Immens und Stefan Mathias sowie Arne Liemann einstimmig bestätigt.

