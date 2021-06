Neue Ambulanz in Kiel: Schnelle Hilfe für Notfallpatienten

Kiel

Die Zusammenarbeit zwischen ambulanter und stationärer Notfallversorgung wird mit dem gemeinsamen Zentrum enger. Bislang habe es zwei getrennte Patientenläufe gegeben, so Malte Raetzel, Leiter Erlösmanagement im SKK. Die Patientinnen und Patienten seien also entweder ins Krankenhaus oder in die Anlaufpraxis der KVSH gegangen, die es seit 1999 auf dem Klinikgelände gibt. Sie bietet zu den Zeiten Sprechstunden an, zu denen Hausarztpraxen geschlossen sind.

„Im gemeinsamen Zentrum entscheidet nun der KV-Arzt, ob die Person ambulant in der Praxis oder stationär im Krankenhaus behandelt wird“, erklärt Raetzel. Wenn das KVSH-Personal tagsüber nicht im Einsatz ist, sind direkt die Ärztinnen und Ärzte der Klinik für die Notfälle da.

Krankenwagen fahren direkt zur Notaufnahme des SKK

Krankenwagen werden auch künftig die Notaufnahme des SKK anfahren, da hier von schwereren Fällen ausgegangen wird. Allerdings kämen 65 bis 70 Prozent der Notfallpatientinnen und -patienten von selbst zum Krankenhaus, erklärt Raetzel. Durch die Sichtung im gemeinsamen Notfallzentrum soll die Notaufnahme der Klinik entlastet werden. Denn bei vielen der Patientinnen und Patienten reiche eine ambulante Behandlung eigentlich aus, erklärt Monika Schliffke, Vorstandvorsitzende der KVSH. „Wer eine akute Harnwegsinfektion mit 39 Grad Fieber hat, ist auch ein Notfall, braucht aber in der Regel keine stationäre Versorgung“, nennt sie ein Beispiel.

Auch in anderen Kliniken in der Region finden sich Anlaufpraxen der KVSH auf dem Gelände. Wie eng die Einrichtungen verknüpft sind, ist aber unterschiedlich. An den beiden Standorten der Imlandklinik in Rendsburg und Eckernförde arbeiten Notaufnahme und Anlaufpraxis der KVSH bereits erfolgreich zusammen. Die Entscheidung, ob eine Patientin oder ein Patient in der Notaufnahme oder in der Anlaufpraxis behandelt wird, wird je nach Krankheitsbild am gemeinsamen Tresen getroffen, teilt die Imlandklinik mit.

Kliniken in der Region arbeiten unterschiedlich eng mit Anlaufpraxen zusammen

In der Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg gebe es einen gemeinsamen Sprechstundentresen, sagt Sprecherin Maren Maak. Notdienst und Notaufnahme arbeiteten aber weiterhin getrennt. Im Allgemeinen Krankenhaus Bad Segeberg der Segeberger Kliniken sind die Rezeptionen getrennt. Zwar sei vor Jahren mal darüber nachgedacht worden, sie zusammenzulegen. Die Idee sei aber nicht umgesetzt worden, so Robert Quentin, Sprecher des AK Bad Segeberg. Pläne für einen gemeinsamen Tresen sind hingegen im Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster und in der Klinik in Preetz vorhanden, aber noch nicht umgesetzt.

Von Jördis Früchtenicht, Thorsten Geil, Robert Michalla, Gerrit Sponholz und Paul Wagner