Kiel

Grund ist die vorgeschriebene Kampfmittelsondierung, die laut der Stadt wasserseitig Verdachtspunkte ergeben hat. Nun müsse erst untersucht werden, ob möglicherweise eine Kampfmittelräumung erforderlich sei. Eine Kampfmittelbeseitigung könne frühestens am 7. Juni beginnen, so ein Sprecher der Stadt. Ein genauer Eröffnungstermin steht deswegen aktuell nicht fest.

Steg und Gangway werden im Marinestützpunkt Kiel vorinstalliert

Sobald die Fläche in der Kieler Förde vom Kampfmittelräumdienst freigegeben ist, sollen Badesteg und Zugangsgangway installiert werden. Danach könne die Badebrücke Bellevue öffnen, so die Stadt. Steg und Gangway werden aktuell im Marinestützpunkt Kiel vorinstalliert und werden bis zum Abschluss der Kampfmittelbeseitigung am Sportboothafen Düsternbrook zwischengelagert. Für den Badespaß soll im Sommer ein L-förmiger, schwimmender Steg am Ende der Bellevuebrücke eingerichtet werden, dessen zwei Seiten jeweils 30 Meter lang sein sollen – wir berichteten bereits. Er begrenzt die eigentliche Badestelle, die nach der jetzigen Planung eine Fläche von 20 mal 50 Metern umfasst und damit 1000 Quadratmeter Wasserfläche.

Lesen Sie auch: Bellevuebrücke wird Badestelle

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Freigabe der Bellevuebrücke als probeweise legale Badestelle gilt sowohl für dieses als auch für nächstes Jahr. Einen entsprechenden Beschluss hatte die Selbstverwaltung gefasst, nachdem es im vergangenen Sommer Diskussionen um eine weitere Bademöglichkeit in der Kieler Förde gegeben hatte. Schwimmerinnen und Schwimmer hatten die gesperrte Bellevuebrücke immer wieder für eine Abkühlung genutzt – obwohl dies ausdrücklich verboten war.