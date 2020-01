Die Tankstelle Willer in der Gutenbergstraße in Kiel hat zusammen mit Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) eine Bio-CNG-Zapfsäule eingeweiht. Bio-CNG ist ein nahezu klimaneutraler Treibstoff, der von Erdgas-Autos getankt werden kann. Die Zapfsäule bei Willer ist die erste in Kiel und Umgebung.