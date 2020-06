Fliesen im Schachbrettmuster, mintfarbene Wände und ein rosa Tresen: Optisch erinnert die Eisdiele „N’Ice“ an der Ecke Westring/Eckernförder Straße an die 1950er Jahre, das Konzept hingegen ist nicht retro: „Uns ist Nachhaltigkeit wichtig“, sagt Inhaber Baris Coskun (24).

N'Ice: Am Westring gibt es jetzt veganes Eis

Von Jördis Merle Früchtenicht