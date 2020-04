Nach dem tödlichen Unfall am Ostermontag in Kiel-Suchsdorf hat die Polizei die Unfallursache ermittelt. Alkohol spielte keine Rolle. Es wird von einem internistischen Notfall ausgegangen.

Neue Erkenntnisse zum Unfall in Kiel-Suchsdorf

Frau starb am Ostermontag - Neue Erkenntnisse zum Unfall in Kiel-Suchsdorf

Von KN-online (Kieler Nachrichten)