Primark in Kiel ist eröffnet

Um 10 Uhr gingen am Mittwoch die Türen auf, die ersten Kunden wurden mit Luftballons und Applaus von den Primark-Mitarbeitern begrüßt: Die neue Primark-Filiale am Bootshafen in Kiel ist eröffnet. Am Morgen standen bereits erste Kunden Schlange, Proteste gab es zunächst nicht.