Kiel

Wechsel in der Spitze der Werft German Naval Yards Kiel: Am Dienstag hat der Geschäftsführer Jörg Herwig überraschend das Unternehmen verlassen. Die Entscheidung sei mit Aufsichtsrat und Geschäftsführung der German Naval Yards Kiel GmbH einvernehmlich getroffen worden.

Herwig war erst 2018 zum Geschäftsführer ernannt worden. Unter seiner Führung nahm die Werft an der Auswahlentscheidung um das Mehrzweckkampfschiff MKS180 teil. Der 1967 in Kiel geborene Manager war damals von der Werft TKMS zu German Naval Yards Kiel gewechselt.

Seit Juni zu zweit an der Spitze der Kieler Werft

Der Auftrag für das MKS180 ging jedoch an die niederländische Damen Werft. Von genau dieser wechselte im Juni 2020 der Manager Rino Brugge in die Geschäftsführung der Kieler Werft. Seit Juni haben Herwig und Brugge gemeinsam das Kieler Unternehmen geführt.

Der aus einer niederländischen Schiffbaufamilie stammende studierte Maschinenbauer und Wirtschaftsingenieur Brugge war zuvor in Asien, im Nahen Osten und in Osteuropa in leitenden Positionen der internationalen Werftindustrie tätig. So war er unter anderen Geschäftsführer der Staatswerft in Katar sowie der Damen Shipyards Galati in Rumänien, der größten Werft innerhalb der niederländischen Damen-Gruppe.

Erfahrungen mit komplexen Marineprojekten im Export

Der 1975 geborene Niederländer stieg im Juni bei German Naval Yards ein. Er verfügt über Erfahrungen mit komplexen Marineprojekten im Export. So hat er den Bau von Korvetten für Marokko für Damen betreut.

Mit Brugge will sich die Werft mit den Fertigungsanlagen in Kiel auch für Projekte aus dem Ausland besser aufstellen. Die internationalen Erfahrungen des Managers sollen dabei in Zukunft Aufträge nach Kiel holen.

Ein erster Erfolg war der Umbau von zwei großen Notfallschleppern für die französische Küstenwache, der bis zum Frühjahr in Kiel erfolgen soll.