Kiel

Als im November 2014 der Investitionsplan „Zukunft Schifffahrtsweg Nord-Ostsee-Kanal“ im Verkehrsministerium vorgelegt wurde, wurde der Ersatz der alten Levensauer Hochbrücke mit 50 Millionen Euro kalkuliert. Diese Planung ist von der Realität längst überholt worden. 215 Millionen Euro stehen jetzt im Haushaltsentwurf des Bundesverkehrsministeriums für das Bauwerk. Grund sind erhebliche Anpassungen im Bauablauf und bei den angewendeten Verfahren.

Die neue Brücke muss über das alte Widerlager auf der Suchsdorfer Seite gebaut werden. Dieses darf die neue Brücke nicht berühren und muss gleichzeitig unter der neuen Brücke sicheren Halt haben. „Die notwendig gewordenen Anpassungen führten zu einer neuen Konstruktion der Brücke und in der Folge zu gestiegenen Gesamtbaukosten. Das neue Bauwerk entspricht allen Aspekten des modernen Brückenbaus, einschließlich des Umwelt- und Naturschutzes“, so Hans-Heinrich Wite, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn.

Modernes Bauwerk muss stabilisiert werden

Auch die Bauzeit verlängert sich deutlich. 2014 war man noch davon ausgegangen, dass mit dem Planfeststellungsbeschluss 2018 auch der Bau der Brücke beginnen kann. Als Zeitraum hatte man damals noch drei Jahre kalkuliert. Statt der Einweihung der neuen Brücke wird im Sommer 2021 noch an der Stabilisierung des großen Widerlagers der alten Brücke gebaut. Ein großer Bohrer frisst sich gerade Meter für Meter in die Kanalböschung.

„Beim Ersatzneubau der Levensauer Hochbrücke handelt es sich um ein überaus komplexes und technisch anspruchsvolles Projekt, bei dem ein Höchstmaß an Umwelt- und Naturschutz zu berücksichtigen ist“, sagt Witte. Die 35 Meter langen Stahlbetonpfähle werden zu einer Bohrpfahlwand in die Böschung getrieben. „Dort ist gerade eines der größten Drehbohrwerke Europas im Einsatz“, berichtet Projektleiter Andreas Rasmus.

Mit den massiven Stabilisierungen soll das mehrere Zehntausend Tonnen schwere Widerlager so gesichert werden, dass es nach dem Abbau der Brücke nicht in den Kanal rutschen kann. Auch diese Sicherung war so nicht in der ursprünglichen Kalkulation enthalten. Der Erhalt des Widerlagers ist Auflage durch den Naturschutz. Das Bauwerk ist eines der größten Winterlager für Fledermäuse in Nordeuropa. 5000 Fledermäuse überwintern dort ab Oktober.

Viele Faktoren treiben die Kosten hoch

Es ist jedoch nicht nur der Naturschutz, der die Kosten nach oben getrieben hat. „Es gab auch seit der ersten Kostenkalkulation erhebliche Anpassungen durch die Preissteigerungen“, so Rasmus. Gegenüber dem Bau einer Brücke auf der „grünen Wiese“ ist dieses Verfahren deutlich teurer. Es mussten im Vorwege neben dem Naturschutz auch Forderungen von Bahn und Anwohnern berücksichtigt werden.

Um die Kosten nicht ausufern zu lassen, hat die Verwaltung den Ersatz der Brücke auch nicht als ein komplettes Bauwerk ausgeschrieben und an einen Generalunternehmer vergeben. Jetzt wird Abschnitt für Abschnitt als einzelnes Los ausgeschrieben. „Das verhindert, dass es zu weiteren Preissteigerungen kommt, wenn in einem Abschnitt Probleme auftreten“, so Rasmus. Aktuell ist erst das zweite Los von sechs Losen in Arbeit.

Auf der Nordseite geht es 2023 los

Ab 2023 sollen die Arbeiten auch auf der Nordseite starten, wo die Lager für die neue Brücke gebaut werden müssen. Der Auftrag für den Bau der eigentlichen Stahlbrücke soll erst dann ausgeschrieben werden, wenn auch die Fundamente sicher in den beiden Seiten der Böschungen stehen. „Wir haben hier sehr starken Geschiebemergel, der macht es nicht leicht“, so Rasmus. Dieser Boden ist in der Steinzeit entstanden und hat viele Findlinge und Einschlüsse.

Bei den Arbeiten müssen die Ingenieure auch die Fledermäuse im Blick haben. Bis zum 30. September muss die große gelbe Bohrmaschine ihre Arbeiten beenden, da danach die Fledermäuse das Widerlager für den Winterschlaf ansteuern.

„Danach gehen die Bohrarbeiten unter der Brücke los“, so Rasmus. Pause gibt es auch im Winter nicht. Der Zeitplan drängt. Bis 2026 sind zwar noch fünf Jahre. „So richtig Luft für lange Pausen ist dabei aber nicht“, so Rasmus.