Ein lichtdurchfluteter Raum mit 180 Sitzplätzen und der Möglichkeit, täglich bis zu 360 Essen auszugeben: Am Ernst-Barlach-Gymnasium in Kiel ist die neue Mensa offiziell eingeweiht worden. Der Neubau ist nur ein kleiner Teil auf der Liste der nötigen Sanierungsmaßnahmen an Kieler Schulen.