Die Kieler Woche 2020 soll auf jeden Fall stattfinden - wegen Corona aber in einem deutlich verkleinerten Rahmen. "Auf ein Bühnenprogramm und große Eventflächen müssen die Menschen in diesem Jahr verzichten", sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer am Mittwochabend. Dafür soll das Segeln im Mittelpunkt stehen.