Die Organisatorinnen und Organisatoren der Ukraine-Hilfe Kiel-Region rufen zu weiteren Spenden für die Menschen im Kriegsgebiet auf. „Wir appellieren noch einmal an Ihr großes Herz und Ihre Großzügigkeit“, wendet sich Mit-Organisator Frank Hornschu vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Kiel-Region an potenzielle Spenderinnen und Spender. Die Menschen in der Ukraine bräuchten derzeit am dringendsten Verbandskästen, langlebige Lebensmittel, Hygieneartikel, Babykleidung für das erste Lebensjahr sowie Babynahrung und Windeln.

Die Ukraine-Hilfe, ein Zusammenschluss aus DGB, deutsch-ukrainischer Gesellschaft Kiel und den Kieler Sportvereinen, habe derzeit noch nicht ausreichend Lebensmittel für den nächsten LKW-Transport zusammen.

Um Hilfsgüter entgegenzunehmen, hat das Bündnis zwei Abgabeorte eingerichtet: Eine Sammelstelle befindet sich im Industriegebiet Kiel-Friedrichsort, Falckensteiner Straße 2-4, Halle 7 (Tor 6a). Sie ist dienstags von 14 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Eine mobile Sammelstelle am Blücherplatz, die durch Flaggen der Ukraine gekennzeichnet ist, steht an den gleichen Tagen und Uhrzeiten offen.

Für die Abgabe von Medikamenten und medizinischem Material solle man sich laut der Ukraine-Hilfe Kiel-Region an das UKSH wenden. Die Stabstelle ist telefonisch unter Tel. 0431/50010520 oder per E-Mail an gutestun@uksh.de erreichbar. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.uksh.de/gutestun