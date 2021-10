Die Bundespolizei will ihr Personal für den Einsatz auf See bis 2024 deutlich aufstocken. Am Rande des Treffens der 40 Führungskräfte von 14 Küstenwachen des Nordatlantik-Raums wurden aber auch die Herausforderungen für die Einsatzkräfte diskutiert. Dabei geht es auch um Terrorabwehr.