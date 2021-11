Kiel

Container mit der Aufschrift „China Rail“ oder „Xi’an Port“ sind in Europa noch eine Seltenheit. Im Kieler Hafen aber sieht man sie inzwischen fast täglich. Sie sind auf der Durchreise nach Göteborg und kommen mit der chinesischen Bahn über die neue Seidenstraße nach Deutschland.

„Wir holen die Container in Hamburg ab oder fahren sie von Kiel nach Hamburg“, sagt ein Lkw-Fahrer. Die Aufschrift „Xi’an Port“ weist sie als Teil Logistikzentrums der Vier-Millionen-Einwohnerstadt im Zentrum Chinas aus.

Der Hafen von Xi’an ist nur für Binnenschiffe geeignet und liegt fast 1000 Kilometer von Shanghai entfernt. Für den Weg nach Hamburg müssten die Container also erst ein bis zwei Tage durch China bis zu einem Containerterminal am Gelben Meer fahren.

Während die Container auf dem Seeweg aus China dann noch drei bis vier Wochen nach Hamburg benötigen, sind sie auf der Schiene in weniger als zwei Wochen in der Hansestadt. Die Bahnstrecke ist etwa 9000 Kilometer lang und wird gerade als neue Seidenstraße beworben.

Chinesische Container: Niemand weiß, was sich in ihnen befindet

Was sich in den blauen Containern befindet, ist unbekannt. „Über den Inhalt der Container unserer Kunden darf ich keine Angaben machen“, teilt ein Sprecher der Stena Line auf Anfrage mit.

Auch beim Seehafen Kiel weiß man nichts über den Inhalt der Stahlkisten. Gemessen wird nur das Gewicht, das in die Hafenstatistik einfließt. Falls es Gefahrgut in den Containern gibt, wird auch das mitgeteilt. Diese Container müssen dann speziell gekennzeichnet werden.

Dort ist man aber erfreut über die wachsende Anzahl der Container. „Im Kieler Seehafen wurden im vergangenen Jahr etwa 20 000 Container umgeschlagen“, so Ulf Jahnke vom Seehafen. Etwa 70 Prozent der Container würden auf der Bahn zum Hafen kommen oder vom Hafen abtransportiert, so Jahnke. Auch hier gebe es von Jahr zu Jahr Zuwächse.

Mancher Trucker fährt mehrmals am Tag chinesische Container von Hamburg nach Kiel

Die neuen Container aus China werden zwar mit der Bahn nach Deutschland transportiert. Für die letzten 100 Kilometer von der Elbe bis an die Förde müssen bei den „China Railway“- und „Xi’an Port“-Containern aber Lastwagen ran. „Wir sind halt schneller als die Bahn und diesem Business ist gerade eingesparte Zeit viel Geld wert“, so ein Trucker. Manche Fahrer schaffen pro Tag auch mehrere Fahrten von Hamburg nach Kiel.

„Das Frachtgeschäft läuft wirklich sehr gut“

Da die Fähre der schnellste Weg nach Göteborg ist, werden die Container auch mit dem Lkw nach Kiel gebracht und sind so über Nacht in Schweden. „Das Frachtgeschäft läuft wirklich sehr gut“, so der Stena-Sprecher.

Sogar in der Pandemie fuhren die Fähren der Stena Line ohne Unterbrechung zwischen Kiel und Göteborg. Das hat die Lieferketten aufrechterhalten und sorgte weiter für Produktion in den Werken der Industrie rund um Göteborg. Deshalb gab es im Kieler Hafen auch beim Güterumschlag so gut wie keine Auswirkungen. Die Stena Line gehört mit über rund zwei Millionen Tonnen Umschlag pro Jahr zu den wichtigsten Frachtkunden des Kieler Hafens.

Die Auslastung der Shuttle-Züge zwischen Kiel und Hamburg ist ebenfalls hoch. Allerdings stößt auch dort die Nachfrage an Grenzen, da immer mehr Container nach Hamburg kommen.