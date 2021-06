Kiel

Die Initiative zur Gruppengründung hat Elena Ziesemer ergriffen, die in Dietrichsdorf lebt: „Ich liebe die Natur und finde es schlimm, dass wir sie oft so schlecht behandeln“, sagt die 45-Jährige, die in der Krankenpflege arbeitet. Vor einigen Jahren hat sie sich gemeinsam mit ihrem Freund eine Greifzange angeschafft, um Abfall einzusammeln. Außerdem interessiert sie sich für Kräuter und hat bereits an mehreren Führungen teilgenommen und sich selbst auf diesem Feld weitergebildet.

In ihrem Schrebergarten wachsen Melisse, Pfefferminze, Petersilie, Schnittlauch, Oregano und viele andere Kräuter. Ihre Gruppe ist vielfältig ausgerichtet: „Wir wollen gemeinsam oder auch einzeln Müll sammeln, Kräuterführungen sowie andere naturkundliche Rundgänge organisieren und uns austauschen“, so Ziesemer, die das Projekt gemeinsam mit ihrem Mitstreiter Peter Nielsen vor einiger Zeit der Jury des Verfügungsfonds Neumühlen-Dietrichsdorf vorgestellt hat. Die Gruppe verfügt nun dank des Zuschusses über Mittel, um Experten und Expertinnen für unterschiedliche Führungen einzuladen.

Auch Cissy Ohmke unterstützt die Initiative

Von dem Vorhaben hat Cissy Ohmke erfahren und sich gleich mit der Initiatorin in Verbindung gesetzt. „Ich fahre viel Rad und an allen Ecken und Enden fällt mir Müll auf“, erzählt die Altenpflegerin. Schon seit Längerem ist die 33-Jährige mit Greifzange und blauem Müllsack unterwegs, um Straßen- und Wegeränder sauberzumachen. Am Sonnabend oder Sonntag kämen jeweils drei Säcke zusammen. Die Liste an „Fundstücken“, die sie aufzählt, ist lang: alte Plastiktüten, Klodeckel, Pizza-Kartons, To-go-Becher, Feuerzeuge, Kippen, Flaschendeckel, zerfledderte Plastikreste, Tüten von Süßigkeiten, leere oder volle „Schietbüdel“ für Hunde, Plastikflaschen, Scherben.

Die beiden Frauen tauschen sich oft über Gründe für das Müllproblem aus. „Die Natur wird zu wenig wertgeschätzt“, sagt Ohmke. „Und in unserer Konsumgesellschaft sind viele Produkte so günstig, dass man sie einfach wegwirft.“ Elena Ziesemer ergänzt: „Umwelterziehung ist auch in der Schule sehr wichtig. Kinder sollten vermehrt lernen, ihr Umfeld sauber zu halten.“ Beide teilen die Einschätzung, dass sich seit Beginn der Coronazeit das Müllproblem verstärkt habe. Es komme mehr Müll zusammen und es lägen vielerorts auch Masken auf dem Boden. „Einmal habe ich gezählt und kam bei einer Strecke von zwei Kilometern auf 23 Masken“, berichtet Ohmke.

Mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) arbeiten sie gut zusammen. „Wir haben zehn Greifer zur Verfügung gestellt bekommen, erhalten Müllbeutel und können die Säcke an bestimmten Orten zur Abholung bereitlegen“, schildert Ziesemer. Die Reaktionen auf ihr Engagement sind sehr verschieden: „Als ich neulich Müll aus dem Teich im Ivenspark gezogen habe, fragte mich ein Junge, was ich dort mache und wir kamen in ein sehr gutes Gespräch“, freut sich Ziesemer. „Hier und da loben Spaziergänger unser Handeln“, berichtet sie. Doch es gibt auch andere Reaktionen: „Ich wurde gefragt, was ich getan hätte, dass ich Sozialstunden leisten müsste.“ Ihre spontane Antwort: „Ich habe nichts getan, ich tue jetzt etwas – und zwar gegen die Umweltverschmutzung.“

Initiatoren suchen Gleichgesinnte

Die beiden Frauen suchen nun Gleichgesinnte, denen die Natur am Herzen liegt und die eigene Ideen einbringen. „Interessierte aller Nationalitäten und jeden Alters sind herzlich willkommen“, informiert die Initiatorin. Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail unter E.Ziesemer@yahoo.com melden.

