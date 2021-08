Neue WC-Anlagen an Schulen in Kiel: Der Uringeruch ist verschwunden

Kiel

Er war immer da. Dieser beißende, durchdringende Geruch von altem Urin. Schülerinnen und Schüler hielten sich die Nase zu, tranken teilweise nicht, um bloß nicht auf die Schultoilette gehen zu müssen. Ein untragbarer Zustand, auf den das Land Schleswig-Holstein und die Stadt Kiel reagierten. Von 2017 bis 2019 wurden insgesamt 40 Toilettenanlagen in Kieler Schulen saniert und erneuert.

Nagelneue WC-Anlage an der Humboldt-Schule in Kiel

Nun, im August 2021, steht Iris Hinz vor den Schülertoiletten an der Humboldt-Schule in Kiel. „Es war ein voller Erfolg“, sagt die Leiterin des Amtes für Schulen in Kiel. „Wir haben nur positive Rückmeldungen bekommen.“

Wer die 2019 erneuerte WC-Anlage an der Humboldt-Schule betritt, kann diese Aussage verstehen. Früher, berichtet Schulleiterin Dagmar Vollbehr, sei es hier teilweise unerträglich gewesen. Das hat sich geändert. Der Uringeruch? Verschwunden. Dreckige Wände? Im Gegenteil. Man bekommt fast den Eindruck, auf einer sauberen Gemeinschaftstoilette im Hotel zu sein. Große, graue Fliesen am Boden, glänzende Waschbecken, weiße Urinale. Mit einer versifften Schultoilette hat das hier nichts mehr zu tun.

Kosten für Sanierung von Schultoiletten in Kiel liegen bei 2,2 Millionen Euro

Um das zu erreichen, wurde viel Geld in die Hand genommen. Die Kosten für die neue WC-Anlage an der Humboldt-Schule lagen insgesamt bei knapp 250 000 Euro, 75 Prozent davon wurden vom Land bezahlt, der Rest von der Stadt. Die Sanierung war Teil eines dreiteiligen Förderprogramms des Landes Schleswig-Holstein. Ziel: die Sanierung von Toiletten an öffentlichen Schulen.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im ersten Teil des Programms (Sani I) wurden 26 Schulen in Kiel gefördert, in den Jahren 2018 und 2019 folgten die Programme Sani II und Sani III mit insgesamt 14 geförderten Sanitäranlagen in Kiel. Die Stadt investierte insgesamt rund 720 000 Euro, 1,5 Millionen Euro kamen vom Land.

Toiletten werden zweimal am Tag gereinigt

Dazu kommt: Die Toiletten an den Kieler Schulen werden nun täglich zweimal statt einmal gereinigt. „In Zeiten der Ganztagsschule war das ein wichtiger Schritt“, sagt Iris Hinz. Die zusätzliche Reinigung kostet die Stadt jährlich rund eine halbe Million Euro.

Neue Fliesenfugen sollen Uringeruch verhindern

Aber wie soll verhindert werden, dass sich Geschichte wiederholt und die Toiletten bald wieder zu einem viel gemiedenen Ort werden? Zum einen durch bauliche Maßnahmen. Unter den Urinalen wurde eine Rinne eingebaut. Wenn jemand also nicht genau trifft, bleibt der Urin nicht auf dem Boden, sondern fließt ab.

Die Urinale werden außerdem alle zehn bis 20 Minuten automatisch gespült. Auch das Material der Fliesenfugen ist nun ein anderes. Verwendet wird Epoxidharz, das den Urin besser abweisen kann. So soll verhindert werden, dass sich der Geruch mit der Zeit festsetzt.

An einigen Schulen in Kiel gibt es nun eine „Klo-Polizei“

Neben den eingebauten Verbesserungen ist der Dialog mit den Schülerinnen und Schülern entscheidend. Die Schulen mussten als Voraussetzung für die Sanierung ein pädagogisches Hygienekonzept beim Schulamt einreichen. Während in der Humboldt-Schule das Thema Sauberkeit der Toiletten vermehrt im Unterricht angesprochen wurde, gibt es an anderen Schulen einen Toilettenführerschein oder eine „Klo-Polizei“. „Bei uns gibt es jetzt keinen Ärger mehr mit den Toiletten“, sagt Vollbehr.

Sanierungsstau: Weitere Zuschüsse vom Land gefordert

Klar ist aber auch: Der Sanierungsbedarf ist noch lange nicht gestillt. Von den rund 280 WC-Anlagen in den Kieler Schulen wurden im Rahmen des Förderprogramms 14,3 Prozent saniert. „Wir würden uns sehr über weitere Zuschüsse des Landes freuen“, sagt Hinz. Die Forderung nach weiteren Investitionen an den Schulen kommt auch vom CDU-Kreisvorsitzenden Tobias von der Heide.

„Die Sanierung der Schulklos ist eine gute Nachricht, die Aufgabe für die Stadt Kiel ist allerdings viel größer“, sagt er. „Mindestens 600 Millionen Euro beträgt der Sanierungsstau nach Angaben der Stadt. Es gibt noch keine Strategie, wie diese Summe dauerhaft reduziert werden soll“, so von der Heide. Aber auch er ist sich in einer Sache mit Stadt und Schulen einig: „Der Ekel hat endlich ein Ende!“