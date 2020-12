Das Fünfgiebelhaus im Kieler Stadtteil Brunswik wird im zweiten Quartal 2021 fertig. Das kündigte der Bauherr beim Corona-begrenzten Richtfest an. Hinter den Kulissen schwelt weiter ein Streit um die Ansiedlung des Biomarktes Alnatura im Erdgeschoss.

Neue Wohnungen in Kiel

Von Michael Kluth