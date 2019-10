An Flächen und Ideen für mehr Wohnungen in Kiel mangelt es aus Sicht von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und Wohnungsdezernent Gerwin Stöcken nicht. Als Beleg für ihre These präsentierten sie ein umfangreiches Zahlenwerk mit der Kernaussage: Kiel hat Potenzial für 30.000 neue Wohneinheiten.